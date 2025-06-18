РФ щодня атакує Костянтинівку: у прифронтовому місті залишається понад 8000 цивільних

Наслідки удару по Костянтинівці Фото: Сергій Горбунов

У Костянтинівці, яка щодня перебуває під атакою російської армії, залишається 8800 цивільних. У громаді понад 9000. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі національного телемарафону.



«Ворог щодня обстрілює місто, авіабомби скидає на приватні будинки та об'єкти комунальної власності», — зазначив він.



За словами Філашкіна, евакуація з Костянтинівки відбувається повільно, щодня по 20-25 людей виїжджає із міста. Поліція допомагає вивозити людей броньованим транспортом через транзитні хаби.



Раніше ми писали, що понад три тисячі людей залишаються в Покровській громаді Донецької області.

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