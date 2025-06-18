Український військовий за допомогою FPV-дрону взяв у полон російського загарбника

Український воїн за допомогою FPV-дрону взяв у полон окупанта.

Український військовослужбовець з позивним «Пейном» за допомогою FPV-дрона взяв у полон чергового російського окупанта. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«Під час бойового вильоту командир екіпажу FPV-дрона 414-ї окремої бригади «Птаха Мадьяра» на псевдо «Пейн» за допомогою безпілотника взяв у полон чергового російського окупанта», — йдеться у повідомленні.



Як зазначають у Генштабі, дрон проводив російського солдата до позицій Сил оборони. Там його й затримали.



Варто зазначити, що командир розрахунку FPV-дрона «Пейн» — Герой України. Його екіпаж вже вивів з ладу понад 500 ворожих артилерійських стволів за допомогою дронів.



Раніше ми писали, що бійці 63-ї бригади застосували старі-добрі методи, щоб переконати окупанта здатися в полон — у Серебрянському лісі з дронів скинули агітаційні листівки.

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