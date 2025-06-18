У зоні примусової евакуації на Донеччині залишається 121 дитина

У п'яти громадах Донецької області, де продовжується примусова евакуація сімей з дітьми, залишається 121 дитина з 94 сімей. Найбільше неповнолітніх залишається у селищі Олексієво-Дружківці. Про це повідомила представниця Служби у справах дітей ДонОВА Юлія Рижакова на брифінгу.



Як зазначається, протягом тижня вдалося евакуювати ще 33 сім'ї (з ними 48 дітей). Крім того, з Добропільської громади — 11 дітей (7 із міста Білицьке, 1 із селища Водянське, 3 із села Світле); з Дружківської громади (з Олексієво-Дружківки) — 36 дітей; з Криворізької громади — 1 дитину.



Рижакова розповіла, що евакуація дітей продовжується.



Раніше ми писали, що у прифронтовому місті Мирнограді залишається понад 2900 людей, які живуть без світла, газу та води. Проводити вивезення цивільних важко, нещодавно під час пошуку людей на евакуацію над поліцейським екіпажем літав російський дрон.

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