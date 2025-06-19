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Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським, але «є умова»

19 червня 2025, 08:43

Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським, але «є умова»

Очільник Кремля Володимир Путін. Фото: Інтерфакс Очільник Кремля Володимир Путін. Фото: Інтерфакс

Очільник Кремля Володимир Путін заявив, що готовий до переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, проте вважає його «нелегітимним», а тому нібито йому незрозуміло, з ким підписувати документи. Про це він сказав під час пресконференції з іноземними журналістами у середу, 18 червня, передають росЗМІ.

«Я готовий зустрітися із Зеленським. Питання в тому, хто підписуватиме документи? Документи мають бути підписані легітимною владою України, інакше вони не матимуть жодної сили», — заявив Путін.

Він також додав, що не має принципових заперечень щодо участі Зеленського у переговорах, якщо українська сторона уповноважить його на це.

«Але з юридичної точки зору термін його легітимності, згідно з Конституцією України, завершився», — сказав глава Кремля.

При цьому Путін заявив, що особисту зустріч із Зеленським допускає лише на завершальному етапі переговорного процесу, щоб «поставити крапку». Водночас він додав: «Якщо перша особа України є нелегітимною, то вся система влади там стає нелегітимною».

За його словами, російська переговорна група підтримує контакт з українськими представниками та може розпочати зустрічі після 22 червня.

Путін також повторив тезу про те, що Росія нібито зацікавлена в якнайшвидшому завершенні війни, «бажано — дипломатичним шляхом».

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