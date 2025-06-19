На Луганщині окупанти залучили десятки тисяч юнаків та дівчат до «добровольчого корпусу» Росії – ОВА

«Юнармія» на окупованій Луганщині. Фото: голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник у Телеграм

У Луганській області окупанти залучили 64 тисячі юнаків та дівчат до «добровольчого корпусу» Росії. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, найбільше молоді нараховують громадські організації «Рух перших» та «Юнармія», які отримують вказівки з Кремля та займаються мілітаризацією дітей.



«Їх з юних років готують до життя в країні, яка прагне воювати та вбивати», – зазначив Харченко.

Нагадаємо, що у школах окупованої Луганщини запровадили новий російський експеримент.