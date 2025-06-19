Співачка Ані Лорак, що втекла з України, отримала російський паспорт

Ані Лорак стала громадянкою РФ. Фото: РІА Новини

Українська співачка Ані Лорак отримала російське громадянство, паспорт їй було видано 9 червня, повідомило прокремлівському агентству «РИА Новости» джерело в її оточенні.

Кароліна Куєк (справжні ім'я та прізвище Ані Лорак) народилася в Чернівецькій області і в 2008-му стала народною артисткою України.

Раніше повідомлялося, що співачка Ані Лорак таємно відновила свій український паспорт. Нові дані вона надала податковій, щоб і надалі заробляти на концертах у країні-агресорі. У Росії немає українського посольства, тож для оновлення паспорта Лорак довелося їхати за кордон. Журналісти припустили, що це могла бути Грузія чи Вірменія, точної інформації немає.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про позбавлення державних нагород зрадників України. У цьому списку виявилася і Ані Лорак.