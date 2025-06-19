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«АТЕШ» виявив хибний маневр армії РФ між Джанкоєм і Феодосією

19 червня 2025, 09:42

«АТЕШ» виявив хибний маневр армії РФ між Джанкоєм і Феодосією

Переміщення колони між Феодосією і Джанкоєм. Фото: НД Переміщення колони між Феодосією і Джанкоєм. Фото: НД

Агенти руху «АТЕШ» зафіксували активне переміщення колони між Феодосією і Джанкоєм. Окупанти намагалися ввести в оману, поширюючи інформацію, нібито техніка прямує на Херсонщину для форсування Дніпра.

Переміщення колони між Феодосією і Джанкоєм. Фото: НД

На ділі російські війська, прагнучи приховати свої справжні плани, перегнали значну кількість техніки, витративши при цьому велику кількість пального. Завдяки цій активності агенти «АТЕШ» встановили реальні стоянки інженерної техніки окупантів.

«Розвіддані вже передані Силам оборони України для точного планування ударів по ворогу», - йдеться в повідомленні.

Раніше вперше за всю війну РФ масово перекидала військову техніку через Маріуполь. Нагадаємо, під Джанкоєм уже було зафіксовано переміщення боєприпасів для ППО та цистерн із пальним.

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