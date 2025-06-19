На Сумщині дороги маскують для захисту від ворожих дронів

Сумська область продовжує посилювати захист доріг від ворожої аеророзвідки. У Сумській ОВА повідомили, що на певних напрямках, особливо в прикордонних громадах, встановлюються антидронові сітки.
«Такі укриття ускладнюють роботу ворожих безпілотників і сприяють захисту логістики та безпеки людей», - зазначили в адміністрації.
Роботи тривають на тлі постійних атак ворога. За даними карти DeepState, на сьогодні щонайменше 9 населених пунктів на прикордонні Сумщини вже перебувають під контролем російських військ.
Просування ЗС РФ у Сумській області.
Також повідомляється, що окупанти просунулися в районі Юнаківки.
Нагадаємо, ще у березні цього року на Сумщині встановили перші захисні коридори з антидронових сіток.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях