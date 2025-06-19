На Сумщині дороги маскують для захисту від ворожих дронів

У Сумській області створили коридор з антидронових сіток. Фото: СОВА

Сумська область продовжує посилювати захист доріг від ворожої аеророзвідки. У Сумській ОВА повідомили, що на певних напрямках, особливо в прикордонних громадах, встановлюються антидронові сітки.



«Такі укриття ускладнюють роботу ворожих безпілотників і сприяють захисту логістики та безпеки людей», - зазначили в адміністрації.



Роботи тривають на тлі постійних атак ворога. За даними карти DeepState, на сьогодні щонайменше 9 населених пунктів на прикордонні Сумщини вже перебувають під контролем російських військ.

Просування ЗС РФ у Сумській області.

Також повідомляється, що окупанти просунулися в районі Юнаківки.

Нагадаємо, ще у березні цього року на Сумщині встановили перші захисні коридори з антидронових сіток.