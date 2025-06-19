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Російська армія просунулася неподалік кордону Донецької та Дніпропетровської областей – DeepState

19 червня 2025, 10:38

Російська армія просунулася неподалік кордону Донецької та Дніпропетровської областей – DeepState

Просування окупантів неподалік кордону Донеччини та Дніпропетровщини. Фото: карта DeepState Просування окупантів неподалік кордону Донеччини та Дніпропетровщини. Фото: карта DeepState

Російські війська просунулися поблизу селища Одрадне та села Олександро-Калинове Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

Судячи з карти проєкту, просування окупантів у районі Одрадного зафіксували неподалік кордону Донецької та Дніпропетровської областей.

Також армія РФ просунулася у селі Юнаківка на Сумщині.

За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби на Торецькому напрямку росіяни 15 разів атакували українські позиції, а на Новопавлівському – 20.

Нагадаємо, що російська армія активно наступає на понад 10 населених пунктів на Покровському напрямку.

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