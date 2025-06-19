РФ масово роздає повістки на ТОТ: тепер із 27 до 30 років

Призов-2025 на ТОТ. Фото: ШІ

У Росії та на тимчасово окупованих територіях у самому розпалі весняний призов-2025. Під мобілізацію тепер потрапляють і чоловіки віком 27-29 років. Про це повідомляє рух опору «Жовта Стрічка».



На тимчасово окупованій Донеччині в останні місяці повістки отримали майже всі чоловіки 28-29 років. Це стало наслідком нового закону РФ, який розширив вік призову до 30 років.



Під нові правила потрапляють і жителі ТОТ: чоловіки 1995-1997 років народження вже отримали виклики до військкоматів.



Російська влада продовжує розширювати мобілізацію, і саме жителі окупованих територій стають її головним «ресурсом».

Раніше Пушилін наказав призивати чоловіків 18-30 років ТОТ Донеччини до армії РФ.