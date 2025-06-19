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«Витік» правди: як один репортаж про мілітаризацію дітей змусив окупантів у Маріуполі панікувати

19 червня 2025, 10:55

«Витік» правди: як один репортаж про мілітаризацію дітей змусив окупантів у Маріуполі панікувати

Останній дзвінок в одній із шкіл Маріуполя. Скрин відео BFM TV Останній дзвінок в одній із шкіл Маріуполя. Скрин відео BFM TV

Олег Моргун, котрий донедавна був головою окупаційної адміністрації Маріуполя, заборонив працівникам сфери освіти спілкуватися з іноземними журналістами. Причиною запровадження цензури у місті став сюжет на французькому телеканалі — знімальна група BFM TV побувала на «останньому дзвінку» у місцевій школі та поспілкувалася з директором та дітьми. У своєму розпорядженні Моргун стверджує, що іноземні журналісти «перекрутили факти і наголосили на нібито мілітаризації неповнолітніх».

Копія «документа» опинилася у розпорядженні редакції «Новин Донбасу».

«У зв'язку з цим, згідно з листом начальника Управління Федеральної служби безпеки з ДНР генерал-майора Боломожнова О.Ф. прошу керівництво Управи Приморського внутрішньоміського району міста Маріуполя всебічно сприяти заходам, які проводять правоохоронці. У разі потреби (за умови відсутності ознак скоєння адміністративних чи кримінальних правопорушень) та забезпечити у разі потреби застосування відповідних дисциплінарних стягнень до підлеглих», — зажадав Моргун наприкінці травня.

Також він попросив керівництво всіх навчальних закладів Маріуполя «негайно вдаватися до відповідних дій, спрямованих на обмеження доступу іноземних журналістів, а також контактів їхніх представників з педагогами та учнями, з метою запобігання витоку подібної інформації за межі відповідальності Федеральної служби безпеки з ДНР».

Цензура під гімн Росії: що побачили французькі журналісти у школах Маріуполя

Наприкінці травня французький телеканал BFM TV показав репортаж зі свята останнього дзвоника в одній зі шкіл окупованого Маріуполя. У сюжеті наведено коментарі працівників школи №26 та учнів. Так, директор школи Тетяна Чекурна заявила телеканалу, що її основне завдання — виховувати в учнях любов до Росії.

«Цей прапор буквально символізує нашу єдність із Росією, ми належимо до Росії, тепер наш обов'язок навчати наших дітей російській патріотизму», — заявила Чекурна.

У репортажі йдеться про те, що військове виховання в школі, де працює Чекурна, стало обов'язковим. Дітей навчають бути захисниками так званої нової батьківщини. Один із викладачів, які відповідають за військову підготовку, відверто заявляє: якщо хоча б 1% випускників щороку обиратиме військову кар'єру, то Росія зможе створити таку армію, яка стане найкращою у світі.

Журналісти BFM TV наголошують, що зусилля з русифікації вже дають свої результати. Один із школярів, якому поставили питання про майбутню професію, впевнено відповідає: він хоче стати агентом ФСБ та ловити «терористів», під якими, за умов окупації, маються на увазі українці.

За інформацією телеканалу, випускні в інших школах Маріуполя пройшли аналогічно. Повсюдно звучав російський гімн, вивішувалися прапори РФ, використовувалися повітряні кулі у кольорах російського триколору.

В одній із шкіл дітей навіть змусили одягти стилізовану форму, що нагадує шкільну форму часів Радянського Союзу — агресивне повернення до радянського минулого стало частиною ідеологічної обробки.

Цензура в окупації

РФ використовує цензуру як елемент гібридної війни із 2014 року. В умовах окупації створюється ретельно відфільтрована картинка «нормального життя» — з випускними, піснями та прапорами. Лояльним іноземним журналістам дозволяють це показати. Незалежним шлях закритий.

Представникам незалежних закордонних та українських медіа відмовляють у в'їзді на окуповану територію чи не дають акредитації.

У разі несанкціонованої зйомки — можливі затримання, конфіскація обладнання, звинувачення у «шпигунстві» чи «дискредитації армії РФ».

Усі маршрути, теми, інтерв'ю та зйомки іноземців на окупованих територіях узгоджуються наперед із «адміністрацією» та російськими спецслужбами.

Під час зйомок журналістів супроводжують представники окупаційних структур.

13 червня голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін звільнив так званого «мера» Маріуполя Олега Моргуна, який керував містом із 2022 року. Місце Моргуна зайняв Антон Кольцов.

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