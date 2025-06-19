Російські військові за добу 36 разів обстріляли населені пункти Донецької області — ОВА

Наслідки російського обстрілу одного з населених пунктів Донецької області минулої доби. Фото: ОВА

Упродовж минулої доби війська російської окупаційної армії 36 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 19 червня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район: у Мирнограді поранили 2 людей. У Степах Добропільської громади пошкоджено будинок. У Шаховській громаді пошкоджено 6 будинків: 3 у Новоторецькому та 3 у Маяку.

Краматорський район: у Лимані поранили одну людину, пошкоджено будинок. У Новостепанівці Олександрівської громади пошкоджено сільськогосподарське підприємство. В Іллінівці пошкоджено будинок та автомобіль, у Довгій Балці — адміністративний будинок. У Костянтинівці пошкоджено 5 приватних будинків, адміністративну будівлю, автомобіль та 2 лінії електропередач.

Бахмутський район: у Сіверську пошкоджено 4 будинки.

Внаслідок російських атак за добу постраждали 5 людей. Також із зони фронту евакуювали 504 особи, включаючи 77 дітей, зазначив керівник ОВА.