Біля окупованого Маріуполя збираються збудувати об'їзну автодорогу

В угрупуванні «ДНР» готуються до будівництва обходу Маріуполя. Фото: ДАН

У «міністерстві транспорту ДНР» сьогодні повідомили, що розпочалися підготовчі роботи щодо будівництва автодорожнього об'їзду окупованого Маріуполя, передає ДАН.

Зазначається, що шляховики розпочали підготовчі роботи на ділянці довжиною понад 30 кілометрів.

«Об'їзд дозволить не лише збільшити пропускну спроможність утричі – до 40 тис. автомобілів на добу, а й значно скоротити час поїздок», – йдеться у повідомленні.

Окупаційна влада повідомляє, що обхід міста стане частиною існуючої федеральної траси Р-280 «Новоросія» Ростов-на-Дону — Маріуполь — Мелітополь — Сімферополь, яка на сьогодні переривається в зоні міської агломерації — точці перетину трас федерального та регіонального значення.

Також зазначається, що восени 2024 року на окупованій частині Донецької області відкрили дві реконструйовані ділянки траси «Новоросія», яка є ключовою на шляху до Криму через Північне Приазов'я.