Уперше зафіксовано «Шахед» із ШІ та управлінням із РФ

Уламки модернізованого «Шахеда» з системою ШІ та радіокеруванням, вперше застосованого РФ. Фото: t.me/serhii_flash

Уперше зафіксовано «Шахед» із камерою, системою прямого радіоуправління з РФ і модулем штучного інтелекту (машинного зору). Про це повідомив фахівець зі зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов.



Про існування такої модифікації було відомо раніше, проте її застосування зафіксовано вперше.



Радіомодем дає змогу керувати дроном на відстані до 150 км від кордонів Росії або лінії фронту, а також на ще більші дистанції під час використання повітряних ретрансляторів в українському повітряному просторі.

Елементи «Шахеда» з ШІ та радіоуправлінням. Фото: t.me/serhii_flash

Елементи «Шахеда» з ШІ та радіоуправлінням. Фото: t.me/serhii_flash

Елементи «Шахеда» з ШІ та радіоуправлінням. Фото: t.me/serhii_flash

Елементи «Шахеда» з ШІ та радіоуправлінням. Фото: t.me/serhii_flash

Елементи «Шахеда» з ШІ та радіоуправлінням. Фото: t.me/serhii_flash

Раніше Сили оборони зазнали атаки безпілотника з ШІ та бензиновим двигуном.