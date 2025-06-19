В Аргентині викрито групу російських агентів, пов'язаних з Пригожиним — ЗМІ

Уряд Аргентини повідомив, що Державний секретаріат розвідки (SIDE) виявив операцію, якою керувала група громадян Росії, які проживають у країні. Вони діяли у співпраці з місцевими громадянами, повідомляє видання La Derecha Diario.



«Група російських резидентів діяла в Аргентині з метою проведення дезінформаційних кампаній та реалізації геополітичних цілей», — пише газета.



За даними офіційних джерел, ці особи пов'язані з геополітичними інтересами Кремля та займалися маніпуляціями громадською думкою та поширенням хибної інформації.



Розслідування виявило існування організації під назвою «La Compañía», яка була пов'язана з покійним російським олігархом, головою ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожіним, а також з так званим «Проєктом Лахта», відомим своїми глобальними дезінформаційними кампаніями.



Імовірним керівником цієї діяльності в Аргентині є Лев Андріашвілі, російський громадянин, який мешкає в країні. Повідомляється, що він діє разом із дружиною Іриною Яковенко, також росіянкою. Обидва вважаються відповідальними за отримання фінансування та встановлення зв'язків із місцевими колабораціоністами.



«Мета „La Compañía“ — сформувати групу, лояльну до інтересів Росії», — йдеться в офіційному релізі. Уточнюється, що мета діяльності агентів полягає у розгортанні дезінформаційних кампаній, отриманні конфіденційної політичної інформації та впливу на місцеві фонди, неурядові організації та цивільні структури.



Влада повідомила про створення Федерального слідчого департаменту (DFI) у складі Федеральної поліції Аргентини. Головним завданням нового підрозділу стане боротьба з організованою злочинністю, наркоторгівлею та тероризмом.



«Уряд не допустить, щоб Аргентина опинилася під впливом будь-якої іншої країни», — заявили представники адміністрації президента Аргентини.

Євген Пригожин — російський бізнесмен, близький до президента Володимира Путіна, засновник приватної військової компанії «Вагнер», найманці якої воювали проти України. Він набув популярності завдяки своїй ролі в організації військових операцій у різних країнах, включаючи Сирію, Лівію, Центральноафриканську Республіку та Україну.



Пригожин отримав прізвисько «кухар Путіна» через свою близькість до російського керівництва та участь у постачанні продуктів та організації різних заходів для Кремля. Він також був пов'язаний із численними дезінформаційними кампаніями, включаючи втручання у вибори в США у 2016 році через Агентство інтернет-досліджень.



У 2023 році Пригожин загинув в авіакатастрофі, що викликало безліч чуток та спекуляцій щодо його смерті, у тому числі про можливі причини її пов'язаності із внутрішніми політичними конфліктами в Росії.