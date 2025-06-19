На Донеччині судитимуть шістьох бійців ЗСУ: окупанти їх звинувачують у «вбивстві та пораненні людей» під Маріуполем

Так звана «Прокуратура ДНР» затвердила «обвинувачувальний висновок» у кримінальній справі стосовно командира вогневого взводу 55-ї артилерійської бригади ЗСУ Дмитра Стрижевського та військовослужбовців Дмитра Леонтьєва, Олександра Долиняка, Микити Коробіцина, Віталія Бочкового й Андрія Здоренка. Про це стало відомо із повідомлення «Прокуратури ДНР».



Окупанти заявили, що нібито «у період з лютого по березень 2022 року українські військові, виконуючи накази командування, на бойовій позиції в Маріуполі здійснили обстріл селищ Старий Крим, Володарське та села Бердянське, випустивши по них понад 95 осколково-фугасних снарядів, що мають високі уражаючі властивості».



«В результаті були пошкоджені та зруйновані 14 житлових будинків, аеропорт, школа, будинок культури та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Також загинули два мирних жителі, два – отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ще 15 цивільним особам, двоє з яких діти, вдалося врятуватися», – сказали у фейковому відомстві.



Кримінальну справу направлять до так званого «Верховного суду ДНР» для розгляду по суті.

Нагадаємо, що «Верховний суд ДНР» виніс «вирок» жителю окупованої Макіївки Сергію Шияну, якого звинувачують у «передачі» даних ГУР.