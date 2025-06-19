Спікер Кремля назвав теми наступного раунду переговорів України та РФ

Спікер Кремля Дмитро Пєсков. Фото: ТАСС

У ході третього раунду прямих переговорів російська та українська делегації мають обговорити продовження гуманітарних обмінів та проекти меморандумів про мирне врегулювання.

Про це заявив речник глави Кремля Дмитро Пєсков в інтерв'ю росЗМІ.

За його словами, зараз опрацьовуються терміни проведення наступного раунду переговорів Москви та Києва після 22 червня.

Про те, що наступна зустріч російської та української сторін може відбутися після 22 червня, раніше говорив очільник Кремля Володимир Путін. Він додав, що Києву слід сісти за стіл переговорів якнайшвидше, інакше умови миру для нього можуть погіршитися.

Нагадаємо, Росія та Україна провели два раунди прямих переговорів уперше за три роки у Стамбулі 16 травня та 2 червня. За підсумками обох зустрічей сторони провели кілька раундів обмінів військовополоненими та тілами загиблих.