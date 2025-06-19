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Привласнив понад 35 мільйонів гривень для ЗСУ: силовики затримали підприємця з Луганщини

19 червня 2025, 14:12

Привласнив понад 35 мільйонів гривень для ЗСУ: силовики затримали підприємця з Луганщини

Затриманий підприємець з Луганської області. Фото: ДБР Затриманий підприємець з Луганської області. Фото: ДБР

Співробітники ДБР разом із Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції затримали підприємця з Луганської області. Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Він привласнив гроші, призначені для закупівлі техніки та обладнання для потреб ЗСУ та підрозділів територіальної оборони, у тому числі квадрокоптерів.

У 2023-2024 роках за результатами спрощених закупівель підприємець уклав низку договорів із трьома військовими частинами та однією сільською радою. Загальна сума контрактів – понад 35 мільйонів гривень. Предметом договорів були квадрокоптери, прилади нічного бачення та інші товари спеціального призначення.

Отримавши кошти на рахунки свого ФОП, фігурант почав виводити їх через фіктивні підприємства. Гроші перераховувалися нібито за придбання товарів, які фактично не виготовлялися та не закуповувалися, оскільки контрагенти не мали ні власного виробництва, ні офіційного доступу до імпорту відповідної продукції.

В результаті обладнання не поставили, а підприємець незаконно заволодів понад 35 мільйонами гривень.

Йому повідомили про підозру у присвоєнні майна в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах та у відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України). Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру у воєнних злочинах ексголові «військкомату» окупованого Луганська.

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