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Україна та Росія провели новий етап масштабного обміну полоненими: значна частина звільнених – захисники Маріуполя

19 червня 2025, 15:10

Україна та Росія провели новий етап масштабного обміну полоненими: значна частина звільнених – захисники Маріуполя

Звільнені українські військові. Фото: Коордштаб Звільнені українські військові. Фото: Коордштаб

19 червня Україна та Росія провели новий етап обміну військовополоненими. Про це стало відомо із повідомлення президента України Володимира Зеленського.

За його словами, із російського полону повернулися бійці Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

«Більшість із них перебувала в полоні з 2022 року. Захисники України, які воювали на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині», – зазначив президент.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що сьогодні відбувся черговий етап масштабного обміну полоненими у категорії тяжкохворі та важкопоранені згідно з домовленостями у Стамбулі.

Серед звільнених військовослужбовців ЗСУ є представники Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони. Усі звільнені – представники рядового та сержантського складу.

Кожен звільнений захисник має важкі медичні діагнози та хвороби внаслідок поранень та перебування у полоні. У багатьох значна втрата ваги, дистрофія, виразки, проблеми із зором, захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинні хвороби та проблеми із травленням.

Більшість звільнених бійців перебувала у полоні понад три роки. Значна частина їх потрапила в полон під час оборони Маріуполя.

Нагадаємо, що попередній етап цього масштабного обміну військовополоненими відбувся 14 червня.

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