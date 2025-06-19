РФ готує медінструкторів зі студентів на окупованих землях

Підготовка медінструкторів на ТОТ. Фото: ЦНС

Росія готує інструкторів з тактичної медицини з-поміж студентів медустанов на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Центр національного опору (ЦНС).



Студентів медичних навчальних закладів на ТОТ залучають до підготовки як інструкторів. До вересня їх навчають для проведення навчань як серед цивільного населення, так і бойовиків.



Додаткові заняття проводять представники Росгвардії — репресивної структури, що діє в тилу.



ЦНС підкреслює: це чергове використання цивільних для військових цілей, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Усі причетні будуть притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, окупанти почали масово вербувати українських випускників до армії РФ.