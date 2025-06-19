Армія РФ майже три години штурмувала позиції ЗСУ на Торецькому напрямку: росіяни втратили понад 20 бронемашин

Знищена бронетехніка на Торецькому напрямку. Фото: кадр із відео

17 червня російська армія проводила штурмові дії протягом майже трьох годин із застосуванням бронетехніки та мотоциклів у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Луганськ». Про це повідомили у пресслужбі ОТУ «Луганськ».



Підрозділи ЗСУ відбили атаку. Втрати окупантів склали: 18 бойових бронемашин знищені, п'ять ББМ пошкоджені та 13 мотоциклів знищені. Росіяни втратили 78 військовослужбовців.



Спікер оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив, що цей штурм українські війська відбили на Торецькому напрямку.



«У напрямку сіл Яблунівка та Олександро-Калинове», – зазначив він.

Нагадаємо, що танк Leopard знищив укриття російських військ на Покровському напрямку.