У Шахівській громаді залишаються понад 500 цивільних, завести гумдопомогу немає можливості

У Шаховській громаді Донеччини залишаються 502 цивільні. При цьому, у селі Шахове — не залишилося нікого. Евакуація місцевого населення продовжується, але все рідше людей збираються виїжджати з громади. Про це розповів голова Шахівської СВА Сергій Сажко, повідомляє «Вільне радіо».



За його словами, території громади перебувають у зоні бойових дій, саме тому завести гуманітарну допомогу немає можливості, люди живуть на самозабезпеченні. Місцевої влади на місцях не знайти, всі вони були евакуйовані до Добропілля.



Російські війська продовжують атакувати населені пункти громади. Часто під удари підпадають Затишок, Заповідне, Дорожнє, Іванівка, Нове Шахове, Новоторецьке та Володимирівка.



«Обстріли продовжуються, з такою ж інтенсивністю. Вдень КАБи та FPV, а вночі – «шахеди», — уточнив Сажко.



Раніше ми писали, що у п'яти громадах Донецької області, де продовжується примусова евакуація сімей з дітьми, залишається 121 дитина з 94 сімей. Найбільше неповнолітніх залишається у селищі Олексієво-Дружківці.

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