У Слов'янську сталася масштабна пожежа у багатоповерхівці: загорілися верхні поверхи будинку

Пожежа у дев'ятиповерхівці у Слов'янську. Фото: ДСНС

Вранці 19 червня сталася пожежа у дев'ятиповерховому будинку у місті Слов'янськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Загорілися балкони та квартири на восьмому та дев'ятому поверхах.



За допомогою автодрабини рятувальники дісталися до верхніх поверхів та загасили пожежу. Бійці ДСНС не допустили поширення вогню. Без постраждалих.



Причини та обставини пожежі встановлюють відповідні спеціалісти.



Спікер ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал у коментарі «Новинам Донбасу» повідомила, що загальна площа пожежі склала 1000 квадратних метрів.

Нагадаємо, що вночі 18 червня російські БПЛА вдарили по селу Андріївка на Донеччині, внаслідок чого виникли масштабні пожежі.