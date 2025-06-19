Відбувся найбільший за весь час витік паролів: особисті дані опинилися під загрозою

У мережу злито 16 мільярдів логінів та паролів користувачів Apple, Goggle, Telegram та інших сервісів. Це найбільший витік даних за весь час. Про це повідомило видання Forbes.

Зазначається, що дослідники з Cybernews виявили витік 30 масивів особистих даних, кожен з яких містить від десятків мільйонів до 3,5 мільярдів записів — всього 16 мільярдів.

«Були злиті URL-адреси, логіни та паролі від більшості популярних зарубіжних сервісів: Goggle, Apple, Facebook, Telegram, GitHub та інші», — пише видання.

Важливо: це свіжий витік. За словами фахівців із кібербезпеки, раніше ці дані ніде не фігурували:

Видання зазначає, що це не просто витік – це схема для масового злому. Не просто компіляція старих витоків, які використовуються повторно – це свіжа, готова до використання розвідувальна інформація у величезних масштабах.

Фахівці з кібербезпеки рекомендують негайно поміняти паролі і поставити двофакторну автентифікацію.