Після удару «Іскандерами» розрахунок С-300 наступного дня повернувся в бій

ЗРК С-300 Повітряного командування «Центр». Фото: кадр із відео

З перших днів повномасштабного вторгнення один із розрахунків ЗРК С-300 Повітряного командування «Центр» став на захист українського неба. Уже 9 березня 2022 року підрозділ здійснив перший бойовий пуск — з цієї позиції було знищено близько 30 повітряних цілей: ворожі літаки, гелікоптери та крилаті ракети.







Менше ніж за два тижні, 23 березня, росіяни завдали по розрахунку потужного удару: «Іскандерами», «Калібрами» та РСЗВ «Ураган». Однак це не зупинило бійців: уже наступного дня вони знов увімкнули радіолокатор підсвічування та наведення, ввели в бій дві пускові установки й продовжили виконувати бойові завдання.

Пуск ракети ЗРК С-300 Повітряного командування «Центр». Фото: кадр із відео

«За один день по нас було завдано удару двома "Іскандерами", двома "Калібрами" і РСЗВ "Ураган". Уже наступного дня ми ввімкнули радіолокатор і двома пусковими установками продовжили вести бій», - повідомили в Повітряному командуванні «Центр».



Одним із найяскравіших епізодів роботи розрахунку стало знищення чотирьох дронів-камікадзе «Шахед» і двох крилатих ракет Х-101 всього за дві хвилини.

Пуск ракети ЗРК С-300 Повітряного командування «Центр». Фото: кадр із відео

Попри вік комплексу, ЗРК С-300 в умілих руках українських військових залишається точною і надійною зброєю. На рахунку саме цього розрахунку — понад 60 знищених ворожих цілей.



«Повітряний щит України тримається на таких, як вони. Дякую за службу! Слава Повітряним силам України! Слава Україні!», - йдеться у повідомленні.

Вертоліт РФ, збитий ЗРК С-300. Фото: кадр із відео

Нагадаємо, ЗСУ показали роботу ЗРК Hawk по крилатих ракетах РФ.