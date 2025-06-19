МОН затвердило нові правила «дистанційки»: що чекає на дітей в окупації та за кордоном

У МОН затвердили особливості онлайн-навчання. Фото: pixabay

З 1 вересня 2025 року в Україні запровадять зміни у сфері дистанційного навчання в умовах воєнного стану. Вони стосуватимуться дітей, які мешкають і на тимчасово окупованих територіях, і за кордоном. Про це йдеться у Урядовому порталі.



Наказ набуде чинності після державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.



Що чекає на українських дітей:



У МОН затвердили нові правила щодо наповнюваності дистанційних класів. Мінімальна кількість учнів у дистанційному класі — 20 дітей. До речі, засновники шкіл можуть зменшити цю кількість. Зокрема, до 10 учнів — для установ на тимчасово окупованих, прифронтових територіях, у селах та селищах усієї України, та до 15 учнів — для закладів в інших містах.

Вимоги до наповнюваності дистанційних класів не стосуватимуться установ спеціалізованої та спеціальної освіти.

Крім того, школи можуть функціонувати за дистанційною формою, якщо в ньому немає не більше двох паралелей. Наприклад, школа має дистанційні 1-6, 8-11 класи — 7 класу може не бути.



У межах одного дистанційного класу учні мають навчатися лише за однією освітньою програмою. МОН заявило, що це допоможе вчителеві ефективніше працювати з дітьми.



Якщо дитина відвідує школу в країні перебування — вона може дистанційно навчатися за українськознавчим компонентом в українській школі (5-8 годин на тиждень, без перевантаження).



Якщо дитина не ходить до місцевої школи — вона може здобувати освіту повністю дистанційно в українському навчальному закладі. Також доступні індивідуальні форми навчання — екстернат чи сімейна форма.



Якщо дитина проживає на тимчасово окупованій частині України, вона може навчатися з педагогічного патронажу. Це індивідуальне навчання з урахуванням потреб дитини та обставин безпеки.



«Навіть якщо в школі не відкрито жодного класу, вона може продовжити працювати у формі педагогічного патронажу. Ця форма передбачає оплату вчителю за навчання конкретної дитини.Окрім цього, якщо дитина перебуває на території, де тривають або можливі бойові дії, — вона може продовжувати навчання дистанційно у своїй школі, звідки виїхала. Їй не потрібно переводитися до іншого закладу для дистанційного навчання», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що у школах тимчасово окупованих міст профільні предмети викладають люди без вищої освіти. Йдеться про Донецьк, Луганськ і Бердянськ.

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