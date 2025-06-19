Одна з наймасштабніших атак Росії на Святогірськ — наслідки

У ніч на 18 червня російські окупанти завдали удару по житловому кварталу Святогірська Донецької області за допомогою ЗРК С-300.

Внаслідок обстрілу пошкоджено 19 багатоквартирних та приватних будинків, торгові павільйони, а також сім автомобілів та гараж.

Це була одна з наймасштабніших атак РФ на місто під час війни.

П'ятеро людей дістали поранення, серед яких — мінно-вибухові травми, осколкові поранення, переломи, струси мозку, контузії та рвані рани.

Постраждалі, вік яких варіюється від 51 до 66 років, перебували у своїх будинках і були госпіталізовані.