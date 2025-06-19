Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Одна з наймасштабніших атак Росії на Святогірськ — наслідки

19 червня 2025, 17:30

Одна з наймасштабніших атак Росії на Святогірськ — наслідки

Одна з наймасштабніших атак Росії на Святогірськ — наслідки

У ніч на 18 червня російські окупанти завдали удару по житловому кварталу Святогірська Донецької області за допомогою ЗРК С-300.

Внаслідок обстрілу пошкоджено 19 багатоквартирних та приватних будинків, торгові павільйони, а також сім автомобілів та гараж.

Це була одна з наймасштабніших атак РФ на місто під час війни.

П'ятеро людей дістали поранення, серед яких — мінно-вибухові травми, осколкові поранення, переломи, струси мозку, контузії та рвані рани.

Постраждалі, вік яких варіюється від 51 до 66 років, перебували у своїх будинках і були госпіталізовані.

Читайте також:

Святогірськ сьогодні: чим живе місто та як виглядає Лавра на Донеччині

 

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
15:42
РФ готує медінструкторів зі студентів на окупованих землях
12:24
Біля окупованого Маріуполя збираються збудувати об'їзну автодорогу
11:17
РФ масово роздає повістки на ТОТ: тепер із 27 до 30 років
10:55
«Витік» правди: як один репортаж про мілітаризацію дітей змусив окупантів у Маріуполі панікувати
09:42
«АТЕШ» виявив хибний маневр армії РФ між Джанкоєм і Феодосією
08:57
На Луганщині окупанти залучили десятки тисяч юнаків та дівчат до «добровольчого корпусу» Росії – ОВА
18:59
У Маріуполі окупанти понад три роки обіцяють мешканцям відновити зруйнований будинок
18:24
ГУР: В окупованому Бердянську ліквідували зрадника та воєнного злочинця Михайла Грицая
17:47
Окупований Маріуполь отримує воду по годинах, а водосховища продовжують висихати
14:34
Окупанти судять 21-річного бердянця за коментар
11:07
В окупованій Кремінній Луганської області військовий зарізав 92-річну пенсіонерку
10:42
РосЗМІ повідомили про спробу підірвати посадовця на окупованій частині Запорізької області
10:30
РФ вербує українських випускників у військові виші
09:14
В школах окупованої Луганщини запровадили новий російський експеримент. У чому його суть
21:46
«Верховний суд ДНР» виніс «вирок» жителю окупованої Макіївки: його звинувачують у «передачі» даних ГУР
19:12
На Луганщині окупанти судитимуть чоловіка, якого звинувачують у «шпигунстві» для спецслужб України
13:52
В окупованій Макіївці військовий розстріляв із автомата коханця дружини
12:59
РФ хоче ліквідувати шахти на захопленій частині Луганщини: відомо, чого добиваються окупанти
11:19
МіГ-29 ЗСУ розбомбив пункт управління РФ під Олешками
10:32
Окупований Донецьк потрапив під обстріл, є жертва та багато постраждалих
усі новини
18:20
«Ланцет» РФ вразив макет танка Leopard 2A6 у Сумській області
18:06
У РФ знову засудили українських військових: їх «звинувачують» у теракті
17:32
МОН затвердило нові правила «дистанційки»: що чекає на дітей в окупації та за кордоном
17:30
Одна з наймасштабніших атак Росії на Святогірськ — наслідки
17:01
У Шахівській громаді залишаються понад 500 цивільних, завести гумдопомогу немає можливості
16:59
Після удару «Іскандерами» розрахунок С-300 наступного дня повернувся в бій
16:57
Відбувся найбільший за весь час витік паролів: особисті дані опинилися під загрозою
16:51
У Слов'янську сталася масштабна пожежа у багатоповерхівці: загорілися верхні поверхи будинку
16:08
Війська РФ просунулися біля села Олександро-Калинового Костянтинівського району — DeepState
16:04
Армія РФ майже три години штурмувала позиції ЗСУ на Торецькому напрямку: росіяни втратили понад 20 бронемашин
15:42
РФ готує медінструкторів зі студентів на окупованих землях
15:19
Повернений з російського полону молодий житель Маріуполя постарів начебто на десятиліття
15:10
Україна та Росія провели новий етап масштабного обміну полоненими: значна частина звільнених – захисники Маріуполя
14:12
Привласнив понад 35 мільйонів гривень для ЗСУ: силовики затримали підприємця з Луганщини
13:57
Спікер Кремля назвав теми наступного раунду переговорів України та РФ
13:53
На Донеччині судитимуть шістьох бійців ЗСУ: окупанти їх звинувачують у «вбивстві та пораненні людей» під Маріуполем
13:30
На кордоні з Молдовою затримали росіянина-перевізника ухилянтів
12:53
В Аргентині викрито групу російських агентів, пов'язаних з Пригожиним — ЗМІ
12:24
Уперше зафіксовано «Шахед» із ШІ та управлінням із РФ
12:24
Біля окупованого Маріуполя збираються збудувати об'їзну автодорогу
усі новини
ВІДЕО
Удар російського «Ланцета» по макету Leopard 2A6. Фото: кадр із відео «Ланцет» РФ вразив макет танка Leopard 2A6 у Сумській області
19 червня, 18:20
Росія засудила українських воїнів. Фото: pixabay У РФ знову засудили українських військових: їх «звинувачують» у теракті
19 червня, 18:06
ЗРК С-300 Повітряного командування «Центр». Фото: кадр із відео Після удару «Іскандерами» розрахунок С-300 наступного дня повернувся в бій
19 червня, 16:59
Знищена бронетехніка на Торецькому напрямку. Фото: кадр із відео Армія РФ майже три години штурмувала позиції ЗСУ на Торецькому напрямку: росіяни втратили понад 20 бронемашин
19 червня, 16:04
Звільнені українські військові. Фото: Коордштаб Україна та Росія провели новий етап масштабного обміну полоненими: значна частина звільнених – захисники Маріуполя
19 червня, 15:10
Затриманий підприємець з Луганської області. Фото: ДБР Привласнив понад 35 мільйонів гривень для ЗСУ: силовики затримали підприємця з Луганщини
19 червня, 14:12

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір