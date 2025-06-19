У РФ знову засудили українських військових: їх «звинувачують» у теракті

Росія засудила українських воїнів. Фото: pixabay

У Росії вкотре «засудили» п'ятьох українських військовослужбовців, їх звинувачують нібито «у скоєнні терористичного акту». Про це повідомляє пресслужба «Слідкому».



Солдата 17-ї окремої танкової бригади збройних формувань України Євгена Крайванова засудили до 14 років позбавлення волі з відбуванням перших трьох років у в'язниці, а решті — у виправній колонії суворого режиму.



Крім того, військовослужбовців 116 окремої бригади територіальної оборони Олександра Дудника та Наталії Балаклицької визнали винними. «Слідство» нібито встановило, що військовослужбовці, перебуваючи в населеному пункті Погребки Суджанського району Курської області, «загрожуючи застосуванням зброї, залякували місцеве населення, незаконно займали приватні домоволодіння, неодноразово відкривали вогонь.



Їх засудили до 16 років позбавлення волі та 15 років колонії загального режиму відповідно.



Також російський суд засудив до 16 років ув'язнення військовослужбовців 95 окремої десантно-штурмової бригади Олександра Титенка та Василя Катанюка.



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