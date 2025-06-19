«Ланцет» РФ уразив макет танка Leopard 2A6 у Сумській області

Російський дрон-камікадзе «Ланцет» атакував макет танка Leopard 2A6 у Сумській області. Відео оприлюднив Telegram-канал RST.
За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби російські війська застосували 3269 дронів-камікадзе і здійснили 5111 обстрілів українських позицій.
Підліт «Ланцета» до макета танка Leopard 2A6. Кадр із відео
За оперативною інформацією станом на 16:00, на Північно-Слобожанському та Курському напрямках зафіксовано дев'ять бойових зіткнень. Ворог також завдав 5 авіаударів, скинувши керовані авіабомби.
Нагадаємо, що армія РФ протягом майже трьох годин штурмувала позиції ЗСУ на Торецькому напрямку, втративши при цьому понад 20 бронемашин.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях