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«Ланцет» РФ вразив макет танка Leopard 2A6 у Сумській області

19 червня 2025, 18:20

«Ланцет» РФ вразив макет танка Leopard 2A6 у Сумській області

Удар російського «Ланцета» по макету Leopard 2A6. Фото: кадр із відео Удар російського «Ланцета» по макету Leopard 2A6. Фото: кадр із відео

Російський дрон-камікадзе «Ланцет» атакував макет танка Leopard 2A6 у Сумській області. Відео оприлюднив Telegram-канал RST.

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби російські війська застосували 3269 дронів-камікадзе і здійснили 5111 обстрілів українських позицій.

Підліт «Ланцета» до макета танка Leopard 2A6. Кадр із відео

За оперативною інформацією станом на 16:00, на Північно-Слобожанському та Курському напрямках зафіксовано дев'ять бойових зіткнень. Ворог також завдав 5 авіаударів, скинувши керовані авіабомби.

Нагадаємо, що армія РФ протягом майже трьох годин штурмувала позиції ЗСУ на Торецькому напрямку, втративши при цьому понад 20 бронемашин.

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