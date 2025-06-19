Донецька адміністрація направила 70 мільйонів гривень на підтримку військових, які захищають регіон

Донецька ОВА передала гроші воїнам Фото: Вадим Філашкін

На засіданні Ради оборони Донецької області було ухвалено рішення виділити понад 70 мільйонів гривень підрозділам Сил оборони, які стримують оборону регіону. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Військові використовують кошти на найнеобхідніше за нинішніх умов війни: FPV-дрони, БПЛА та засоби РЕБ», — зазначив він.



Окрім того, на засіданні обговорили будівництво оборонних рубежів. За словами начальника адміністрації, до процесу залучені всі органи влади.



Раніше ми писали, що 10 квітня Рада оборони Донецької області ухвалила рішення виділити 27 мільйонів гривень на потреби підрозділів, які утримують оборону регіону.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях