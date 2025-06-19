Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ

Зеленський призначив Шаповалова новим командувачем Сухопутних військ. Фото: Південне оперативне командування/Facebook

У четвер, 19 червня, президент України Володимир Зеленський призначив бригадного генерала Геннадія Шаповалова новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ. Відповідний указ глави держави №412/2025 опубліковано на сайті Офісу президента.



«Призначити Шаповалова Геннадія Миколайовича командувачем Сухопутних військ Збройних сил України», — йдеться у документі.



Нагадаємо, 11 червня генерал-майор Михайло Драпатий залишив посаду командувача Сухопутних військ, який обіймав близько пів року.



Довідка



Геннадій Шаповалов народився 1978 року в Кіровоградській області. 2000 року з відзнакою закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті.



У 2012 році закінчив Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України.



Шаповалов обіймав посаду командувача ОК Південь з 16 квітня 2024 року. Він пройшов усі щаблі кар'єри військового: від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.



У березні 2022 року він одержав звання бригадного генерала. 20 червня 2023 року увійшов до складу Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України.

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