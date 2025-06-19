Бажано закінчити війну в цьому терміні президента Трампа — Зеленський

Україна готова до переговорів Фото: скріншот з відео

Потрібно реальне припинення вогню, Україна готова до цього, крім того, українська сторона розраховує на підтримку США. Президент Володимир Зеленський заявив, що бажано завершити війну у цьому терміні президента Дональда Трампа. Про це повідомив глава держави у своєму вечірньому зверненні.



«Потрібне реальне припинення вогню. Потрібне реальне закінчення війни. Україна готова зустрічатися на найвищому рівні — це саме рівень рішень», — зазначив він.



Зеленський заявив, що готовий зустрічатися, зокрема, і з главою Кремля Володимиром Путіним.



І бажано закінчити війну в цьому терміні президента Трампа. Я дуже розраховую на його допомогу. Дуже розраховую на вплив Сполучених Штатів. Це те, що може допомогти. Санкції потрібні. Дипломатія потрібна. Безпека потрібна», — резюмував президент.



Варто зазначити, що Трамп буде президентом США до січня 2029 року.



Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив, що відкладає запровадження нових санкцій проти Росії в очікуванні можливого укладання угоди про припинення війни в Україні.

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