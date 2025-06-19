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В УЗ розповіли, які поїзди курсуватимуть замість електропоїзда Краматорськ-Верхівцеве

19 червня 2025, 22:30

В УЗ розповіли, які поїзди курсуватимуть замість електропоїзда Краматорськ-Верхівцеве

З 27 червня змінюються маршрути до станції Кам'янське-Пасажирське. Фото: pixabay З 27 червня змінюються маршрути до станції Кам'янське-Пасажирське. Фото: pixabay

З кінця червня у зв'язку з переходом на літній графік запроваджуються зміни у курсуванні, маршрутах та графіках приміських поїздів у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

Як зазначається, з 27 червня змінюються маршрути до станції Кам'янське-Пасажирське:

- №7008/7007 курсуватиме за маршрутом Краматорськ-Кам'янське-Пасажирське (замість Краматорськ-Верхівцеве).

- №7010/7009 курсуватиме за маршрутом Кам'янське-Пасажирське-Краматорськ (замість Верхівцеве-Краматорськ).

Їхній маршрут пролягає через Дніпропетровську, Харківську та Донецьку області.

Раніше ми писали, що вночі під час масованої повітряної атаки було пошкоджено залізничну інфраструктуру в Києві та області.

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