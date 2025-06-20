З пораненням у полоні: боєць НГУ з Маріуполя повернувся додому через три роки

Український військовослужбовець Євген Смирнов провів у полоні 3 роки та 1 місяць. Євген родом з Маріуполя. Його важко поранило в ногу під час оборони міста. Побратими винесли його з оточеного комбінату «Азовсталь» на ношах.



Під час полону росіяни катували бійця, незважаючи на його важкий стан. Євген перебував у колоніях Кіровського, Донецькому шпиталі для військовополонених та у СІЗО РФ міста Кізіл.

Нещодавно його обміняли.



«Це було для мене несподівано. Я очікував наступного етапу. У мене є проблеми зі здоров'ям, але коли я повернувся додому, до рідної країни, я забув про це. Я дуже радий був чути українську мову, бачити рідні обличчя. Коли ми їхали, всі виходили до нас, зустрічали. Ця підтримка дуже вплинула на мій емоційний стан. Я пишаюся, що в нас такі щирі люди. Наша країна неймовірна. Як тільки я побачив ці усмішки від радості та сльози тих, хто не зустрів своїх рідних — я був готовий прямо зараз повернутись у те пекло, щоб помститися за нашу країну, за наших найкращих людей, за наші мрії. І щоб наша країна жила спокійно. Дякую вам всім від щирого серця. Слава Україні!», — каже військовослужбовець.



Зараз Євген проходить реабілітацію в Полтавській області, але згодом його переведуть до Київського шпиталю.



Детальніше про Євгенію та його маму читайте у матеріалі: Повернулася за сином-«азовцем» в окупований Маріуполь: мати 3 роки чекала на нього з полону.



Як повідомлялося, 19 червня Україна та Росія провели новий етап обміну військовополоненими. Серед звільнених військовослужбовців ЗСУ є представники Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони. Усі звільнені — представники рядового та сержантського складу.

Нагадаємо, що попередній етап цього масштабного обміну військовополоненими відбувся 14 червня.