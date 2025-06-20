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У Харкові від атаки дронів постраждали діти та житлові будинки

20 червня 2025, 07:42

У Харкові від атаки дронів постраждали діти та житлові будинки

Результат атаки БПЛА у Харкові. Фото: ДСНС Результат атаки БПЛА у Харкові. Фото: ДСНС

У ніч на 20 червня ворог здійснив масовану атаку ударними безпілотниками по Харкову та передмістю. Під удари потрапили Шевченківський та Основ'янський райони обласного центру, а також Харківський район області. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Харківській області.



За попередніми даними, по медичну допомогу звернулися четверо цивільних осіб, серед них — дві неповнолітні дівчини віком 12 і 17 років.

Унаслідок влучень сталося загоряння на чотирьох локаціях: горів дах 6-поверхового недобудованого будинку на площі 1000 м², конструктивні елементи господарської споруди площею 10 м², а також три ангари на території цивільного підприємства загальною площею 1500 м².

Крім того, за повідомленням офіційного Telegram-каналу голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова, пошкоджено багатоквартирні житлові будинки та легкові автомобілі.

Нагадаємо, у ніч на 18 червня російські окупанти завдали удару по житловому кварталу Святогірська Донецької області за допомогою ЗРК С-300.

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