Росіяни вбили жителя Костянтинівки, поранено 6 осіб

Зруйнований будинок у Покровську. Фото: кадр із відео

За 19 червня росіяни вбили одного жителя Донецької області — у Костянтинівці. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Ще шестеро людей в області за добу дістали поранення. Окупанти поранили одного мешканця Костянтинівки, трьох мешканців Нового Донбасу та двох людей у Покровську», - уточнив голова Донецької ОВА.







За даними адміністрації, загальна кількість жертв російських атак у Донецькій області (без урахування Маріуполя та Волновахи) становить 3271 загиблий та 7332 поранених.

Раніше на засіданні Ради оборони Донецької області було ухвалено рішення виділити понад 70 мільйонів гривень підрозділам Сил оборони, які стримують оборону регіону.