Росія масовано атакувала Одесу дронами: постраждали 13 осіб — ДСНС

Російські дрони вночі 20 червня атакували Одесу: внаслідок обстрілу пошкоджено кілька багатоповерхових будинків та корпусу вищих навчальних закладів, є інформація про постраждалих. Про це повідомляє ДСНС.
Зазначається, що зафіксовано понад десять влучання, виникли масштабні пожежі. Полум'я повністю охопило 4-поверховий житловий будинок. Співробітники ДСНС врятували 3 людей, ще 6 евакуювали.
Під час ліквідації пожежі та евакуації людей на рятувальників обрушилися конструкції — постраждали троє пожежників, наразі вони у лікарні у стабільному стані.
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Також постраждав 23-поверховий житловий будинок – вогонь охопив 18, 19 та 20 поверхи. Евакуйовано 600 людей. Із заблокованої квартири врятовано 3 людей, серед них двоє дітей.
За інформацією рятувальників, пожежі також охопили ще 5 житлових будинків та 3 автомобілі.
Усього постраждали 13 людей, з них 3 рятувальники.
ДСНС разом із добровольцями продовжують працювати на місцях.
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