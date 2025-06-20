Росія масовано атакувала Одесу дронами: постраждали 13 осіб — ДСНС

Рятувальники ліквідують наслідки пожежі після атаки російського безпілотника в Одесі вночі 20 червня. Фото: ДСНС

Російські дрони вночі 20 червня атакували Одесу: внаслідок обстрілу пошкоджено кілька багатоповерхових будинків та корпусу вищих навчальних закладів, є інформація про постраждалих. Про це повідомляє ДСНС.

Зазначається, що зафіксовано понад десять влучання, виникли масштабні пожежі. Полум'я повністю охопило 4-поверховий житловий будинок. Співробітники ДСНС врятували 3 людей, ще 6 евакуювали.

Під час ліквідації пожежі та евакуації людей на рятувальників обрушилися конструкції — постраждали троє пожежників, наразі вони у лікарні у стабільному стані.

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Також постраждав 23-поверховий житловий будинок – вогонь охопив 18, 19 та 20 поверхи. Евакуйовано 600 людей. Із заблокованої квартири врятовано 3 людей, серед них двоє дітей.

За інформацією рятувальників, пожежі також охопили ще 5 житлових будинків та 3 автомобілі.

Усього постраждали 13 людей, з них 3 рятувальники.

ДСНС разом із добровольцями продовжують працювати на місцях.