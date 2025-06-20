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П'ять ударних безпілотників уночі атакували Слов'янськ

20 червня 2025, 08:54

П'ять ударних безпілотників уночі атакували Слов'янськ

Наслідки російського обстрілу Слов'янська вночі 20 червня. Фото: МВА Наслідки російського обстрілу Слов'янська вночі 20 червня. Фото: МВА

Вночі у Слов'янську на Донеччині прогриміли вибухи. Місто було атаковане ударними безпілотниками Збройних сил РФ.

За повідомленням начальника міської військової адміністрації Вадима Ляха, о 01:15 Слов'янськ вкотре зазнав обстрілів із застосуванням ударних дронів «Герань-2».

Під атакою безпілотників опинився мікрорайон Північний.

Вадим Лях зазначив, що внаслідок ударів пошкоджено приватні малі підприємства.

Обійшлося без постраждалих, написав начальник МВА у Фейсбуці.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вночі російські безпілотники атакували Одесу. Пожежі охопили багатоповерхові будинки. Постраждали щонайменше 13 осіб.

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