П'ять ударних безпілотників уночі атакували Слов'янськ

Вночі у Слов'янську на Донеччині прогриміли вибухи. Місто було атаковане ударними безпілотниками Збройних сил РФ.
За повідомленням начальника міської військової адміністрації Вадима Ляха, о 01:15 Слов'янськ вкотре зазнав обстрілів із застосуванням ударних дронів «Герань-2».
Під атакою безпілотників опинився мікрорайон Північний.
Вадим Лях зазначив, що внаслідок ударів пошкоджено приватні малі підприємства.
Обійшлося без постраждалих, написав начальник МВА у Фейсбуці.
Раніше повідомлялося, що сьогодні вночі російські безпілотники атакували Одесу. Пожежі охопили багатоповерхові будинки. Постраждали щонайменше 13 осіб.
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