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«Завалив, а потім їв два тижні»: у ГУР опублікували докази канібалізму у російській армії

20 червня 2025, 09:06

«Завалив, а потім їв два тижні»: у ГУР опублікували докази канібалізму у російській армії

Перехоплення розмови окупантів з доказами канібалізму в армії РФ. Фото: кадр із відео Перехоплення розмови окупантів з доказами канібалізму в армії РФ. Фото: кадр із відео

Російський військовослужбовець, якого вважали зниклим, з'їв співслужбовця на Куп'янському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки з посиланням на перехоплену розмову окупантів.

За словами командира підрозділу 52-го розвідувального батальйону 68-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ, російський військовий з позивним «Брелок» з'їв свого співслужбовця з позивним «Фома».

«Ніхто нікуди не зйобув*вся. «Брелок» його завалив, а потім їв два тижні», – сказав загарбник.

Він заявив, що пізніше і самого «Брелка» знайшли мертвим.

«Говорять, «200» був. Ну він з'їв напарника. Тож це так, для роздумів», – додав командир російського підрозділу.

«Брелок» з «Фомою» проходили службу у складі 52-го розвідувального батальйону 68-ї мотострілецької дивізії. Підрозділ діє на Куп'янському напрямку в районі селищ Западне та Лиман Перший.

«Канібалізм – черговий доказ глибокого морального та психологічного занепаду російських окупаційних військ, які залишилися без базової поваги до людського життя, навіть власного», – зазначили в ГУР.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру у воєнних злочинах ексголові «військкомату» окупованого Луганська.

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