Українська армія відбила у військ РФ позиції у Сумській області – ISW

Ситуація у Сумській області. Фото: карта ISW

ЗСУ нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 18 червня, свідчать про те, що українські війська нещодавно відбили позиції на південь від села Андріївка.



За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби Сили оборони України відбили 13 атак російської армії на Північно-Слобожанському та Курському напрямках.

Нагадаємо, що армія РФ майже три години штурмувала позиції ЗСУ на Торецькому напрямку, росіяни втратили понад 20 бронемашин.