Росія посилить вплив пропаганди на молодь в окупованій Луганській області – ОВА

«Юнармія» на окупованій Луганщині. Фото: голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник у Телеграм

В окупованій Луганській області дії юнаків та дівчат, які стали членами регіонального відділення «Юнармії», тепер конструюватиме місцева академія Слідчого комітету Росії. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, росіяни посилять не лише пропагандистський вплив серед молоді.



«Але й залучатимуть її до різних організованих російською владою масових заходів та провокацій», – зазначив Харченко.

Нагадаємо, що на Луганщині окупанти залучили десятки тисяч юнаків та дівчат до «добровольчого корпусу» Росії.