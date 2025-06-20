В Одесі одна людина загинула через удари безпілотників, 14 поранено — прокуратура

Внаслідок російської атаки на Одесу одна людина загинула, 14 поранено. Фото: Одеська обласна прокуратура

Внаслідок нічного удару по 23-поверховому житловому будинку в Одесі, завданого російськими військами, загинула одна людина, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Ще 14 людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості, підтвердили у відомстві.

За попередніми даними, російські війська застосували не менше 10 дронів, ударів було завдано по цивільній інфраструктурі міста.

Крім 23-поверхового будинку, пошкоджено ще низку багатоквартирних житлових будинків, один з яких знищено повністю.