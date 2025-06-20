В Одесі одна людина загинула через удари безпілотників, 14 поранено — прокуратура

Внаслідок нічного удару по 23-поверховому житловому будинку в Одесі, завданого російськими військами, загинула одна людина, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.
Ще 14 людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості, підтвердили у відомстві.
За попередніми даними, російські війська застосували не менше 10 дронів, ударів було завдано по цивільній інфраструктурі міста.
Крім 23-поверхового будинку, пошкоджено ще низку багатоквартирних житлових будинків, один з яких знищено повністю.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях