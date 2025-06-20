Розвідка НГУ взяла в полон п'ятьох окупантів під Покровськом

Момент полону російських піхотинців розвідниками НГУ на Покровському напрямку. Скріншот із відео операції.

Бійці розвідки спецпризначення поповнили обмінний фонд, взявши в полон російських піхотинців на Покровському напрямку. Про це повідомляє офіційна сторінка 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна НГУ «Червона Калина».



Солдати РФ ховалися в одній із покинутих будівель. Розвідники бригади непомітно підійшли, вступили в бій і витіснили окупантів. Попередньо гвардійці відкрили вогонь і закидали підвал гранатами.







На відео зафіксовано п'ятеро полонених військовослужбовців армії РФ.



«Кожен полонений — це шанс повернути додому наших людей, котрі перебувають у російському полоні в нелюдських умовах. А російський непотріб відправиться назад на болота, будувати такий плеканий ним "рускій мір"», — йдеться у повідомленні.

Днем раніше Україна та Росія провели новий етап масштабного обміну полоненими. Значна частина звільнених – захисники Маріуполя.