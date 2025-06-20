Розвідка НГУ взяла в полон п'ятьох окупантів під Покровськом

Бійці розвідки спецпризначення поповнили обмінний фонд, взявши в полон російських піхотинців на Покровському напрямку. Про це повідомляє офіційна сторінка 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна НГУ «Червона Калина».
Солдати РФ ховалися в одній із покинутих будівель. Розвідники бригади непомітно підійшли, вступили в бій і витіснили окупантів. Попередньо гвардійці відкрили вогонь і закидали підвал гранатами.
На відео зафіксовано п'ятеро полонених військовослужбовців армії РФ.
«Кожен полонений — це шанс повернути додому наших людей, котрі перебувають у російському полоні в нелюдських умовах. А російський непотріб відправиться назад на болота, будувати такий плеканий ним "рускій мір"», — йдеться у повідомленні.
Днем раніше Україна та Росія провели новий етап масштабного обміну полоненими. Значна частина звільнених – захисники Маріуполя.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях