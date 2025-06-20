Ілон Маск попросив притулок у Росії — ЗМІ

Американський мільярдер Ілон Маск нібито попросив притулок у РФ, пишуть росЗМІ

Міністерство закордонних справ Росії отримало запит на надання притулку від американського мільярдера Ілона Маска. Про це журналістам повідомив віце-спікер Держдуми РФ Владислав Даванков, пишуть російські ЗМІ.

«Мені здається, Ілон Маск зробив помилки, але ці помилки треба вміти прощати. Якщо не вийде, то ми на нього завжди чекаємо, він з погляду своєї технологічності та візіонерства дуже крутий», — заявив Даванков у рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму.

Він додав, що відповідь від російського зовнішньополітичного відомства має надійти протягом місяця.

Реакції самого Маска на ці повідомлення поки що немає.