Ілон Маск попросив притулок у Росії — ЗМІ

Міністерство закордонних справ Росії отримало запит на надання притулку від американського мільярдера Ілона Маска. Про це журналістам повідомив віце-спікер Держдуми РФ Владислав Даванков, пишуть російські ЗМІ.
«Мені здається, Ілон Маск зробив помилки, але ці помилки треба вміти прощати. Якщо не вийде, то ми на нього завжди чекаємо, він з погляду своєї технологічності та візіонерства дуже крутий», — заявив Даванков у рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму.
Він додав, що відповідь від російського зовнішньополітичного відомства має надійти протягом місяця.
Реакції самого Маска на ці повідомлення поки що немає.
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