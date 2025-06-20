Війська РФ сьогодні вранці кілька разів обстріляли Костянтинівську громаду

Костянтинівська громада сьогодні вранці зазнала російських обстрілів. Фото: Типова Костянтинівка

За повідомленням Костянтинівської міської військової адміністрації, сьогодні о 04:50 стався обстріл зі ствольної артилерії Білокузьмінівського старостинського округу.

«Постраждалих немає. Пошкоджено 4 фасади приватних будинків», — йдеться у повідомленні.

Пізніше, о 08:10, стався обстріл ударним FPV-дроном міста Костянтинівка. Було пошкоджено службовий автомобіль.

Внаслідок атак постраждалих немає, йдеться в повідомленні.

Крім того, за інформацією телеграм-каналу «Типова Костянтинівка», сьогодні приблизно о 4-й ранку район селища Червоний був атакований дроном.

«Є руйнування та відсутня електрика. Попередньо люди не постраждали», — пише канал.