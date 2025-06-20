Війська РФ сьогодні вранці кілька разів обстріляли Костянтинівську громаду

За повідомленням Костянтинівської міської військової адміністрації, сьогодні о 04:50 стався обстріл зі ствольної артилерії Білокузьмінівського старостинського округу.
«Постраждалих немає. Пошкоджено 4 фасади приватних будинків», — йдеться у повідомленні.
Пізніше, о 08:10, стався обстріл ударним FPV-дроном міста Костянтинівка. Було пошкоджено службовий автомобіль.
Внаслідок атак постраждалих немає, йдеться в повідомленні.
Крім того, за інформацією телеграм-каналу «Типова Костянтинівка», сьогодні приблизно о 4-й ранку район селища Червоний був атакований дроном.
«Є руйнування та відсутня електрика. Попередньо люди не постраждали», — пише канал.
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