У Луганській області окупанти хочуть вдвічі збільшити тариф на водопостачання. Кого це стосується

В окупованій Луганській області тарифи на водопостачання хочуть збільшити вдвічі. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, це стосується жителів, у яких не встановлені прилади обліку.



«Якщо раніше плату за воду їм виставляли, застосовуючи коефіцієнт 1,5 від нормативу, то після ухвалення рішення цю норму помножуватимуть на три», – зазначив начальник ЛОВА.

Нагадаємо, що Росія посилить вплив пропаганди на молодь в окупованій Луганській області.