«Вампіри» ЗСУ втрачають актуальність через FPV-дрони РФ

Український гексакоптер «Вампір» в об'єктиві FPV-дрона армії РФ. Фото: НД

Гексакоптер «Вампір» потребує технологічного доопрацювання — на низці напрямків він став неактуальним, оскільки війська РФ швидко його виявляють і збивають FPV-дронами. Про це повідомив боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов із позивним «Осман».



«В ідеалі це збільшення робочої висоти шляхом БК з донаведенням, ТМочки скоро не зможемо покидати на окупантів», — зазначив він.



Міноборони РФ опублікувало відео, на яких розрахунки ударних БПЛА угруповання військ «Схід» вражають гексакоптери «Вампір» (також відомі як Баба-Яга) в районі населеного пункту Шевченко Донецької області.



За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу противник завдав один ракетний та 55 авіаударів за позиціями українських підрозділів та населених пунктів, а також залучив 2798 дронів-камікадзе.

Раніше «Новини Донбасу» показали перший випадок, коли ворожий FPV-дрон з оптоволоконним управлінням знищує гексакоптер Vampire.