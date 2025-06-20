Речник Кремля відреагував на повідомлення про можливий політичний притулок для Ілона Маска в РФ

Спікер Кремля Дмитро Пєсков. Фото: ТАСС

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков відмовився коментувати повідомлення про те, що американський бізнесмен Ілон Маск нібито попросив притулку у Росії.

«Давайте дочекаємося заяв МЗС або заяв Маска перед тим, як щось коментувати», — сказав він журналістам сьогодні на полях Петербурзького міжнародного економічного форуму, передає прокремлівська агенція «РИА Новости».

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Росії нібито отримало запит на надання притулку від американського мільярдера Ілона Маска. Про це повідомив віце-спікер Держдуми РФ Владислав Даванков.

На початку червня між Маском і Трампом відбулася публічна суперечка через запропонований президентом США масштабний законопроект про скорочення федеральних витрат.

Підприємець і господар Білого дому обмінялися декількома образливими репліками в соцмережах, але пізніше Маск висловив жаль за деякими своїми постами і видалив їх. Трамп заявив, що не відкидає примирення з бізнесменом.