Мер Москви повідомив про два збиті дрони, що летіли на столицю РФ

Міноборони РФ відзвітувало, що ППО збили понад 60 дронів у російських регіонах. Ілюстративне фото

Засоби ППО Міноборони Росії вранці 20 червня збили два безпілотники, які летіли на Москву. Про це повідомив мер міста Сергій Собянін.

За його словами, на місці падіння уламків одного із збитих дронів працюють фахівці екстрених служб.

Де впали фрагменти безпілотника, Собянін не уточнив.

Усього з 20:00 19 червня до 07:00 20 червня чергові засоби ППО перехопили та знищили 61 безпілотник над російськими регіонами, прозвітували у Міноборони РФ. 22 дрони збили в Орловській області, 14 — у Курській, сім — у Бєлгородській, п'ять — у Воронезькій, по три — у Волгоградській, Ростовській, Тульській та Брянській, один — у Московському регіоні (міністерство опублікувало свій звіт до того, як Собянін повідомив про другий безпілотник).

Влада Орловської, Воронезької, Ростовської, Тульської та Брянської областей заявила, що в результаті атаки постраждалих та пошкоджень немає. Глави Курської та Волгоградської області, Москви та Підмосков'я не звітували про наслідки нальоту безпілотників.